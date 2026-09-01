Randonnée accompagnée Montsauche-les-Settons
dimanche 20 septembre 2026 · Montsauche-les-Settons
Informations pratiques
Montsauche-les-Settons
Randonnée accompagnée
Parking de l’Office de Tourisme Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Randonnée accompagnée. Circuit de 14 km. Tour du lac des Settons sans difficultés. Prévoir repas tiré du sac. Inscriptions au départ. .
Parking de l’Office de Tourisme Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
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English : Randonnée accompagnée
L’événement Randonnée accompagnée Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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