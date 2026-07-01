AGENDA · Pandrignes
Randonnée accompagnée Pandrignes
vendredi 10 juillet 2026 · Pandrignes
Informations pratiques
Pandrignes
Randonnée accompagnée
Salle polyvalente Pandrignes Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Randonnée Durée 6/7 km Difficulté très facile – .
Salle polyvalente Pandrignes 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27
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English : Randonnée accompagnée
L’événement Randonnée accompagnée Pandrignes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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