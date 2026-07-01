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AGENDA · Pandrignes

Randonnée accompagnée Pandrignes

vendredi 10 juillet 2026 · Pandrignes

Randonnée accompagnée Pandrignes

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
19150 Pandrignes
Département
Corrèze
Tarif

Pandrignes

Randonnée accompagnée

Salle polyvalente Pandrignes Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Randonnée Durée 6/7 km Difficulté très facile –   .

Salle polyvalente Pandrignes 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27 

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English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée Pandrignes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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