Informations pratiques

Pandrignes

Randonnée accompagnée

Salle polyvalente Pandrignes Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Randonnée Durée 6/7 km Difficulté très facile – .

Salle polyvalente Pandrignes 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27

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English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée Pandrignes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes