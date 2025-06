Randonnée accompagnée petite rando avant l’apéro Rieupeyroux 5 juillet 2025 07:00

Aveyron

Randonnée accompagnée petite rando avant l’apéro le bourg Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Une petite randonnée à l’occasion de la fête de village Le Bourg en Bourre.

Départ de la randonnée 17h30 à la fontaine du Griffoul.

Durée 1h30

Dénivelé 120 m

Distance 5.5 km .

le bourg

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 74 70 01 29

English :

A short hike to celebrate the village festival of Le Bourg en Bourre.

German :

Eine kleine Wanderung anlässlich des Dorffests Le Bourg en Bourre.

Italiano :

Una breve passeggiata per celebrare la festa del villaggio di Le Bourg en Bourre.

Espanol :

Un corto paseo para celebrar la fiesta del pueblo de Le Bourg en Bourre.

