Randonnée accompagnée pister la nature Parking Landagoyen Ustaritz
Randonnée accompagnée pister la nature Parking Landagoyen Ustaritz samedi 14 février 2026.
Randonnée accompagnée pister la nature
Parking Landagoyen 875 Route Landagoyen Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Où que nous soyons, le vivant est présent. Cachés, furtifs, endormis, seuls les traces et indices de la faune de nos montagnes nous dévoilent un univers fascinant à l’abri des regards peu curieux. a travers une randonnée laissant la place au temps, nous apprendrons à lire la nature afin de voir ce qu’il s’y passe. Des empreintes, aux crottes en passant par les restes de repas, nous nous reconnecterons avec le vivant et ce qu’il a de fantastique à nous cacher.
Randonnée de difficulté facile de 3h30 pour une distance de 7,7 km, un dénivelé de 125 m. Age minimum requis 6 ans. Nombre de participants maximum 15. .
Parking Landagoyen 875 Route Landagoyen Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 88 99 arcangues@otpaysbasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée accompagnée pister la nature
L’événement Randonnée accompagnée pister la nature Ustaritz a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Pays Basque