Randonnée accompagnée pister la nature Parking Landagoyen Ustaritz

Parking Landagoyen 875 Route Landagoyen Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 EUR

Date : 2026-02-14

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Où que nous soyons, le vivant est présent. Cachés, furtifs, endormis, seuls les traces et indices de la faune de nos montagnes nous dévoilent un univers fascinant à l’abri des regards peu curieux. a travers une randonnée laissant la place au temps, nous apprendrons à lire la nature afin de voir ce qu’il s’y passe. Des empreintes, aux crottes en passant par les restes de repas, nous nous reconnecterons avec le vivant et ce qu’il a de fantastique à nous cacher.

Randonnée de difficulté facile de 3h30 pour une distance de 7,7 km, un dénivelé de 125 m. Age minimum requis 6 ans. Nombre de participants maximum 15. .

Parking Landagoyen 875 Route Landagoyen Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques

