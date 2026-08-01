Randonnée accompagnée randonnée Eclipse Urrugne
mercredi 12 août 2026 · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Randonnée accompagnée randonnée Eclipse
Col d’Ibardin parking haut (face Gora) Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
La côte basque vivra l’éclipse solaire la plus profonde depuis 1999. La totalité reste réservée au nord de l’Espagne, mais sur la côte basque, le taux d’occultation atteindra 99,6 %, avec un premier contact vers 19h30 et un maximum vers 20h27 juste avant que le soleil ne plonge dans l’Atlantique.
Pour ce RDV, nous irons randonner sur les sommets basques pour nous choisir une place de choix où la montagne s’embrasera de teintes cuivrées. Lunettes d’observation aux yeux, nous contemplerons cette éclipse puis le coucher de nos deux astres de concert, un spectacle astronomique rare. Pendant ce spectacle, nous conjuguerons ciel et terroir en nous régalant de produits locaux. Une fois le soleil couché, et lumières éteintes, la voute céleste se révèlera à nous et, avec un peu de chance, les étoiles filantes des Perséides. Enfin, la descente se fera sous les étoiles à la lumière des frontales. .
Col d’Ibardin parking haut (face Gora) Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 urrugne@otpaysbasque.com
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English : Randonnée accompagnée randonnée Eclipse
L’événement Randonnée accompagnée randonnée Eclipse Urrugne a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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