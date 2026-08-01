Informations pratiques

Urrugne

Randonnée accompagnée randonnée Eclipse

Col d’Ibardin parking haut (face Gora) Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

La côte basque vivra l’éclipse solaire la plus profonde depuis 1999. La totalité reste réservée au nord de l’Espagne, mais sur la côte basque, le taux d’occultation atteindra 99,6 %, avec un premier contact vers 19h30 et un maximum vers 20h27 juste avant que le soleil ne plonge dans l’Atlantique.

Pour ce RDV, nous irons randonner sur les sommets basques pour nous choisir une place de choix où la montagne s’embrasera de teintes cuivrées. Lunettes d’observation aux yeux, nous contemplerons cette éclipse puis le coucher de nos deux astres de concert, un spectacle astronomique rare. Pendant ce spectacle, nous conjuguerons ciel et terroir en nous régalant de produits locaux. Une fois le soleil couché, et lumières éteintes, la voute céleste se révèlera à nous et, avec un peu de chance, les étoiles filantes des Perséides. Enfin, la descente se fera sous les étoiles à la lumière des frontales. .

Col d’Ibardin parking haut (face Gora) Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 urrugne@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagnée randonnée Eclipse

L’événement Randonnée accompagnée randonnée Eclipse Urrugne a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque