Randonnée accompagnée : Ratzwiller, une histoire méconnue et une architecture rurale Village Ratzwiller

Randonnée accompagnée : Ratzwiller, une histoire méconnue et une architecture rurale Village Ratzwiller samedi 20 septembre 2025.

Randonnée accompagnée : Ratzwiller, une histoire méconnue et une architecture rurale Samedi 20 septembre, 09h00 Village European Collectivity of Alsace

Renseignements au 03 88 00 40 39. Rendez-vous à l’étang de pêche de Ratzwiller (accès en voiture).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Gérard Lavaupot propose une découverte du patrimoine caché ou méconnu de Ratzwiller lors d’une balade commentée.

De la fontaine de Nassau (Vallée du Spielersbach) jusqu’au pont datant de 1771 à l’entrée du village, en passant par l’impressionnant lavoir communal redécouvert récemment, et en terminant par l’histoire du temple protestant, vous traverserez deux siècles d’histoire villageoise.

Village 67430 Ratzwiller Ratzwiller 67430 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 88 00 40 39 Le village de Ratzwiller, situé en région Grand Est, est une commune française intégrée depuis le 1er janvier 2021 au territoire de la Collectivité européenne d’Alsace. Une enceinte celtique y a été découverte en 1858. En voiture.

Gérard Lavaupot propose une découverte du patrimoine caché ou méconnu de Ratzwiller lors d’une balade commentée.

© Gérard Lavaupot