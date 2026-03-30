Randonnée accompagnée Saint-Aubin-en-Charollais
Randonnée accompagnée Saint-Aubin-en-Charollais lundi 20 avril 2026.
Randonnée accompagnée
Place de l’Eglise Saint-Aubin-en-Charollais Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Randonnée accompagnée au départ de Saint-Aubin-en-Charollais.
Rendez-vous Place de l’Eglise.
Départ 13h30. Inscriptions à partir de 13h15.
Circuit de 9 km et 90 m de dénivelé en passant par La Grande Verchère.
Inscriptions au départ. Tarif par personne 3 €.
Renseignements pour cette randonnée 06 31 41 15 83. .
Place de l’Eglise Saint-Aubin-en-Charollais 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
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English : Randonnée accompagnée
L’événement Randonnée accompagnée Saint-Aubin-en-Charollais a été mis à jour le 2026-03-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)