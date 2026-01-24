Randonnée accompagnée

Place des tilleuls Saint-Jean-de-Vaux Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Randonnée accompagnée au départ de Saint-Jean-de-Vaux. Inscriptions à partir de 13h15. Circuit de 13 Km et 360 m de dénivelé par Barizey. Renseignements au 06 04 07 56 32. .

Place des tilleuls Saint-Jean-de-Vaux 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée Saint-Jean-de-Vaux a été mis à jour le 2026-01-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)