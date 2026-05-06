Saint-Saëns

Randonnée accompagnée

Val de Boulogne Saint-Saëns Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Animation dans le cadre du programme Balade et Visites en Bray-Eawy . Partez à la découverte de Saint-Saëns ! Entre la Forêt d’Eawy et le patrimoine de la ville, venez profiter d’une randonnée accompagnée conviviale et accessible à tous, sur un circuit d’environ 10 km. Départ du parking Val de Boulogne. Sur Réservation à l’Office de Tourisme. .

Val de Boulogne Saint-Saëns 76680 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 22 96 tourisme@brayeawy.fr

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English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée Saint-Saëns a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Bray Eawy