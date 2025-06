Randonnée accompagnée – SOUBLECAUSE Soublecause 29 juin 2025 10:00

Hautes-Pyrénées

Rendez-vous à 10h devant la mairie pour une randonnée accompagnée de 7 km à travers forêts et vallons. Pique-nique en commun.

C’est l’occasion de se retrouver, se rencontrer, en faisant une balade !

SOUBLECAUSE Mairie

Soublecause 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 75 90 80 mariechristine-lauzin@orange.fr

English :

Meet at 10am in front of the town hall for a 7km guided walk through forests and valleys. Shared picnic.

It’s a great opportunity to get together, meet new people, and go for a walk!

German :

Treffpunkt um 10 Uhr vor dem Rathaus für eine begleitete Wanderung von 7 km durch Wälder und Täler. Gemeinsames Picknick.

Dies ist die Gelegenheit, sich bei einem Spaziergang zu treffen und kennenzulernen!

Italiano :

Ritrovo alle 10 davanti al municipio per una passeggiata accompagnata di 7 km attraverso boschi e valli. Picnic in comune.

È un’ottima occasione per stare insieme, conoscere nuove persone e fare una passeggiata!

Espanol :

Encuentro a las 10 de la mañana frente al ayuntamiento para un paseo acompañado de 7 km a través de bosques y valles. Picnic comunitario.

Es una gran oportunidad para reunirse, conocer gente nueva y pasear

