Randonnée accompagnée sur les balcons du cirque de Gavarnie Gavarnie-Gèdre

Randonnée accompagnée sur les balcons du cirque de Gavarnie Gavarnie-Gèdre mercredi 30 juillet 2025.

Randonnée accompagnée sur les balcons du cirque de Gavarnie

GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 08:30:00

fin : 2025-07-30 17:30:00

Date(s) :

2025-07-30

Randonnée guidée sur un site majeur des Pyrénées, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le cirque de Gavarnie qui mérite de nombreux adjectifs unique, grandiose. Victor Hugo disait du cirque de Gavarnie qu’il était un colosse de la nature.

A l’écart de la foule, nous vous mènerons sur un très bel itinéraire sauvage et spectaculaire dominant la vallée et permettant d’accéder au cirque en toute discrétion. La faune et la flore sont aussi exubérantes que les paysages minéraux…

Votre guide de montagne vous racontera l’histoire géologique de ses lieux magiques !

-Sortie accessible à partir de 10 ans.

-Réservation obligatoire.

-Sortie animée et encadrée par le Bureau montagne Caminando. .

GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 54 54 62 61 contact@caminando-pyrenees.com

English :

Guided tour of a major site in the Pyrenees, a UNESCO World Heritage Site, the cirque de Gavarnie, which deserves many adjectives: unique, grandiose. Victor Hugo called the Gavarnie cirque a colossus of nature.

Away from the crowds, we’ll take you on a wild and spectacular itinerary overlooking the valley and allowing discreet access to the cirque. The flora and fauna are as exuberant as the mineral landscapes?

Your mountain guide will tell you all about the geological history of these magical places!

German :

Geführte Wanderung zu einem wichtigen Ort in den Pyrenäen, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, dem Cirque de Gavarnie, der viele Adjektive verdient: einzigartig, grandios. Victor Hugo bezeichnete den Cirque de Gavarnie als einen Koloss der Natur.

Abseits der Menschenmassen führen wir Sie auf einer sehr schönen, wilden und spektakulären Route, die das Tal überragt und einen diskreten Zugang zum Zirkus ermöglicht. Die Tier- und Pflanzenwelt ist genauso üppig wie die mineralische Landschaft

Ihr Bergführer wird Ihnen die geologische Geschichte dieser magischen Orte erzählen!

Italiano :

Escursione guidata a un sito importante dei Pirenei, il circo di Gavarnie, patrimonio mondiale dell’UNESCO che merita molti aggettivi: unico, grandioso. Victor Hugo definì il circo di Gavarnie un colosso della natura.

Lontano dalla folla, vi accompagneremo in un itinerario bello, selvaggio e spettacolare che domina la valle e consente un accesso discreto al circo. La flora e la fauna sono esuberanti come i paesaggi minerali?

La vostra guida alpina vi racconterà la storia geologica di questi luoghi magici!

Espanol :

Excursión guiada a un lugar importante de los Pirineos, el circo de Gavarnie, patrimonio mundial de la UNESCO que merece muchos adjetivos: único, grandioso. Victor Hugo calificó el circo de Gavarnie de coloso de la naturaleza.

Lejos de las multitudes, le llevaremos por un itinerario hermoso, salvaje y espectacular con vistas al valle y acceso discreto al circo. La flora y la fauna son tan exuberantes como los paisajes minerales?

Su guía de montaña le contará todo sobre la historia geológica de estos lugares mágicos

L’événement Randonnée accompagnée sur les balcons du cirque de Gavarnie Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2025-05-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65