Randonnée Accompagnée Thil-sur-Arroux
Randonnée Accompagnée Thil-sur-Arroux dimanche 10 mai 2026.
Thil-sur-Arroux
Randonnée Accompagnée
Place de la Mairie (en face l’église) Thil-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 13:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Randonnée accompagnée. Inscriptions à partir de 13h15. Circuit de 12 km et 170 m de dénivelé en passant par le Moulin Jouleaux. .
Place de la Mairie (en face l’église) Thil-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
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English : Randonnée Accompagnée
L’événement Randonnée Accompagnée Thil-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)