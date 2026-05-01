Thil-sur-Arroux

Randonnée Accompagnée

Place de la Mairie (en face l’église) Thil-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 13:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Randonnée accompagnée. Inscriptions à partir de 13h15. Circuit de 12 km et 170 m de dénivelé en passant par le Moulin Jouleaux. .

Place de la Mairie (en face l’église) Thil-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

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English : Randonnée Accompagnée

L’événement Randonnée Accompagnée Thil-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)