Randonnée accompagnée TRONCENS Troncens

Randonnée accompagnée

TRONCENS Salle des fêtes Troncens Gers

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 08:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Les Balades Pédestres

Le CLAP organise huit randonnées pédestres sur l’année dans la communauté de communes Bastides et Vallons du Gers, ouvertes à tous.

Deux circuits sont proposés, un de 7 km avec un départ à 9h et un de 14 km, départ 10h.

Les randonnées sont suivies d’un apéritif offert par la commune, puis d’un repas très convivial proposé par l’association avec un tarif adhérents non-adhérents.

Sur inscription.

.

TRONCENS Salle des fêtes Troncens 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 18 clap32@wanadoo.fr

English :

Walking tours

CLAP organizes eight walks throughout the year in the Bastides et Vallons du Gers community of communes, open to all.

Two circuits are proposed: a 7 km circuit starting at 9am, and a 14 km circuit starting at 10am.

The walks are followed by an aperitif offered by the commune, and a convivial meal proposed by the association at a non-members’ rate.

Registration required.

