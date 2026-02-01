Randonnée accompagnée TRONCENS Troncens
Les Balades Pédestres
Le CLAP organise huit randonnées pédestres sur l’année dans la communauté de communes Bastides et Vallons du Gers, ouvertes à tous.
Deux circuits sont proposés, un de 7 km avec un départ à 9h et un de 14 km, départ 10h.
Les randonnées sont suivies d’un apéritif offert par la commune, puis d’un repas très convivial proposé par l’association avec un tarif adhérents non-adhérents.
Sur inscription.
TRONCENS Salle des fêtes Troncens 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 18 clap32@wanadoo.fr
English :
Walking tours
CLAP organizes eight walks throughout the year in the Bastides et Vallons du Gers community of communes, open to all.
Two circuits are proposed: a 7 km circuit starting at 9am, and a 14 km circuit starting at 10am.
The walks are followed by an aperitif offered by the commune, and a convivial meal proposed by the association at a non-members’ rate.
Registration required.
