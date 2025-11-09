Randonnée accompagnée

Place de l’Eglise Uxeau Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 13:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Randonnée accompagnée. Circuit de 11 km et 300 mètres de dénivelé par le Mont Dardon. Retour par Busserole et GR 131. Inscriptions à partir de 13h15. .

Place de l’Eglise Uxeau 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

English : Randonnée accompagnée

German : Randonnée accompagnée

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée accompagnée Uxeau a été mis à jour le 2025-10-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)