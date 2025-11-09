Randonnée accompagnée Uxeau
Randonnée accompagnée
Place de l’Eglise Uxeau Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-11-09 13:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Randonnée accompagnée. Circuit de 11 km et 300 mètres de dénivelé par le Mont Dardon. Retour par Busserole et GR 131. Inscriptions à partir de 13h15. .
Place de l’Eglise Uxeau 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
