Randonnée accompagnée, visite de l’église et visite de la pisciculture – Vatierville, 19 juin 2025 09:30, Vatierville.

Seine-Maritime

Début : 2025-06-19 09:30:00

fin : 2025-06-19

2025-06-19

Animation dans le cadre du programme « Balades et Visites en Bray-Eawy ». Plongez-vous au coeur de la vallée de l’Eaulne avec cette journée découverte ! Au départ de l’église de Vatierville, venez randonner sur une dizaine de kilomètres en passant par le village de Ménonval et de Fesques. Un repas tiré du sac sera ensuite pris aux Viviers de Vatierville avant une visite de l’église qui a été récemment restaurée. Enfin, la pisciculture vous proposera une visite de présentation de sa structure pour terminer la journée. Inscription obligatoire.

Vatierville 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 22 96 tourisme@brayeawy.fr

English : Randonnée accompagnée, visite de l’église et visite de la pisciculture

As part of the « Balades et Visites en Bray-Eawy » program. Immerse yourself in the heart of the Eaulne valley with this discovery day! Starting from the church in Vatierville, come and hike for around ten kilometers, passing through the villages of Ménonval and Fesques. A packed lunch will then be served at Les Viviers de Vatierville, before a visit to the recently restored church. Finally, a tour of the fish farm will round off the day. Registration required.

German :

Animation im Rahmen des Programms « Balades et Visites en Bray-Eawy » (Spaziergänge und Besichtigungen in Bray-Eawy). Tauchen Sie mit diesem Entdeckungstag in das Herz des Eaulne-Tals ein! Wandern Sie von der Kirche in Vatierville aus etwa 10 km durch die Dörfer Ménonval und Fesques. Anschließend können Sie in Les Viviers de Vatierville eine Mahlzeit zu sich nehmen, bevor Sie die kürzlich restaurierte Kirche besichtigen. Zum Abschluss des Tages bietet Ihnen die Fischzucht eine Führung durch ihre Struktur an. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Nell’ambito del programma « Passeggiate e visite a Bray-Eawy ». Immergetevi nel cuore della valle dell’Eaulne con questa giornata di scoperta! Partendo dalla chiesa di Vatierville, si potrà fare una passeggiata di dieci chilometri attraverso i villaggi di Ménonval e Fesques. Un pranzo al sacco sarà servito a Les Viviers de Vatierville prima di visitare la chiesa recentemente restaurata. La giornata si concluderà con una visita all’allevamento di pesci. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

En el marco del programa « Paseos y visitas en Bray-Eawy ». Sumérjase en el corazón del valle del Eaulne con esta jornada de descubrimiento Partiendo de la iglesia de Vatierville, disfrute de un paseo de 10 km por los pueblos de Ménonval y Fesques. A continuación, se servirá un almuerzo para llevar en Les Viviers de Vatierville antes de visitar la iglesia recientemente restaurada. La jornada terminará con una visita a la piscifactoría. Inscripción obligatoria.

