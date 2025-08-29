Randonnée accompagnée VTT E-bike sur la trace des combattants de la 1ere guerre Orbey

Randonnée accompagnée VTT E-bike sur la trace des combattants de la 1ere guerre

348 Le Lac Blanc Orbey Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-29 09:30:00

fin : 2025-08-29 16:30:00

2025-08-29 2025-11-11

Belle randonnée à VTT à assistance électrique à la découverte des paysages du Lac Blanc et des sites de la première guerre mondiale avec un accompagnateur professionnel.

Cette randonnée VTT accompagnée vous permettra de rejoindre deux sites majeurs de champs de bataille de la première guerre mondiale, tout proche du Lac Blanc.

A VTT vous découvrirez les vestiges encore présents construits il y a plus de 110 ans sur les sommets des Vosges.

La rando se déroule en deux temps VTT entre coupés d’une pause repas 2x20km, 2×600 mètres de dénivelé.

VTT E-bike ou musculaire, départ à 6 personnes. Le tarif inclus le guide hors repas et location de matériel.



Sous réservation uniquement, bookez votre VTT et mentionnez la sortie VTT en commentaire de votre achat en fin de procédure.



Pré requis

– être indépendant sur la conduite d’un VTT,

– savoir rouler en maîtrisant sa vitesse sur des pentes moyennes descendantes et sans obstacles

Notez les conditions particulières

1- Le port du casque est obligatoire pour tous les participants

2- Les parcours pourront être adaptés selon les attentes et pour les besoins liés à la sécurité

3- Supplément pour la location de vélo

4- RÉSERVATIONS au plus tard 48h avant la date de départ et en mentionnant la participation à la sortie du jour. .

348 Le Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 33 78 goloisiravelo@gmail.com

English :

A beautiful electrically-assisted mountain bike tour of the Lac Blanc landscape and World War I sites with a professional guide.

German :

Schöne Tour mit elektrisch unterstützten Mountainbikes zur Entdeckung der Landschaft des Lac Blanc und der Stätten des Ersten Weltkriegs mit einem professionellen Begleiter.

Italiano :

Una bella escursione in mountain bike a pedalata assistita per scoprire i paesaggi del Lac Blanc e i luoghi della Prima Guerra Mondiale con una guida professionista.

Espanol :

Un hermoso paseo en bicicleta de montaña con asistencia eléctrica para descubrir los paisajes del Lago Blanco y los lugares de la Primera Guerra Mundial con un guía profesional.

