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Randonnée accompagnée Wangenbourg Wangenbourg-Engenthal

Randonnée accompagnée Wangenbourg Wangenbourg-Engenthal jeudi 16 avril 2026.

Adresse : 32a Rue du Général de Gaulle

Ville : 67710 Wangenbourg-Engenthal

Département : Bas-Rhin

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0

Wangenbourg-Engenthal

Randonnée accompagnée Wangenbourg

32a Rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-16 09:30:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23

Randonnée accompagnée à Wangenbourg
Profitez d’une journée randonnée dans la forêt de Wangenbourg où vous serez accompagnés par Denise, guide passionnée ! Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, découvrez des nouveaux sentiers autours d’anecdotes et d’histoires locales. 

Infos Chaussures de marche. Prévoir une tenue adaptée à la météo et un repas tiré du sac. Annulé en cas de mauvais temps.
Durée journée
Horaire 9h30
Départ office de tourisme de Wangenbourg
Tarif gratuit

Programme jeudi 16 avril 2026 départ OT Wangenbourg

Circuit du Schneeberg Retour par le col des Pandours
Environ 14 km 
Dénivelé environ 549 m
 

Programme du 23 avril 2026 départ OT Wangenbourg

Circuit du Pfaffenlapp Wangenbourg
Col des Pandours Carrefour des Brigadier Jérôme Rocher du Pfaffenlapp Retour par l’Ameisenthal
Environ 16 km
Dénivelé environ 449 m 0  .

32a Rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 33 50  contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

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English :

Guided hikes in Wangenbourg

L’événement Randonnée accompagnée Wangenbourg Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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