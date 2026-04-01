Wangenbourg-Engenthal

Randonnée accompagnée Wangenbourg

32a Rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16 09:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23

Randonnée accompagnée à Wangenbourg

Profitez d’une journée randonnée dans la forêt de Wangenbourg où vous serez accompagnés par Denise, guide passionnée ! Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, découvrez des nouveaux sentiers autours d’anecdotes et d’histoires locales.

Infos Chaussures de marche. Prévoir une tenue adaptée à la météo et un repas tiré du sac. Annulé en cas de mauvais temps.

Durée journée

Horaire 9h30

Départ office de tourisme de Wangenbourg

Tarif gratuit

Programme jeudi 16 avril 2026 départ OT Wangenbourg

Circuit du Schneeberg Retour par le col des Pandours

Environ 14 km

Dénivelé environ 549 m



Programme du 23 avril 2026 départ OT Wangenbourg

Circuit du Pfaffenlapp Wangenbourg

Col des Pandours Carrefour des Brigadier Jérôme Rocher du Pfaffenlapp Retour par l’Ameisenthal

Environ 16 km

Dénivelé environ 449 m 0 .

32a Rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 33 50 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

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English :

Guided hikes in Wangenbourg

L’événement Randonnée accompagnée Wangenbourg Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble