Randonnée Active Observatoire Montayral
Randonnée Active Observatoire Montayral vendredi 6 février 2026.
Randonnée Active
Observatoire 2379 route de l’Observatoire Montayral Lot-et-Garonne
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée active de 10km et de 234m de dénivelé.
Observatoire 2379 route de l’Observatoire Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 73 59 89
English : Randonnée Active
The Chemins de Thézac association is organizing an active 10km hike with a 234m ascent.
