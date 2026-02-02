Randonnée Active Saint-Front-sur-Lémance
Randonnée Active Saint-Front-sur-Lémance vendredi 13 février 2026.
Randonnée Active
Parking haut Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée active de 9,9km et de 233m de dénivelé.
Covoiturage possible à 8h30 au Florimont.
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée active de 9,9km et de 233m de dénivelé.
Covoiturage possible à 8h30 au Florimont. .
Parking haut Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 91 42 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Active
The Chemins de Thézac association is organizing an active hike of 9.9km and 233m ascent.
Carpooling possible at 8:30 am at Florimont.
L’événement Randonnée Active Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot