Randonnée adaptée Foissy-lès-Vézelay

Randonnée adaptée Foissy-lès-Vézelay mardi 25 novembre 2025.

Randonnée adaptée

Devant la mairie Foissy-lès-Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 09:15:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Randonnée adaptée à tous, accessible aux seniors. Envie de bouger tout en découvrant votre territoire sous un nouvel angle ? Participez aux randonnées adaptées 2 heures de marche combinant bien-être et circuits culturels, ouvertes à tous, pas besoin d’être un sportif chevronné !

Organisée en partenariat avec l’association Terre de Légendes, cette action s’inscrit dans le Contrat Local de Santé (CLS) du Pays Avallonnais, avec le soutien financier de la Commission des financeurs de Prévention de la Perte d’Autonomie. .

Devant la mairie Foissy-lès-Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 20 25 96 tdl89@laposte.net

English : Randonnée adaptée

German : Randonnée adaptée

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée adaptée Foissy-lès-Vézelay a été mis à jour le 2025-09-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)