Randonnée Ail des ours au départ de Velleclaire Velleclaire samedi 28 mars 2026.
mairie Velleclaire Haute-Saône
Tarif : – – 5 EUR
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Partez pour une randonnée de 7 km à la découverte de l’ail des ours !
Séverine vous guidera à partir de 14h, depuis la place de la mairie de Velleclaire, pour un départ à l’orée du bois. Au programme cueillette et goûter spécial plantes sauvages. Inscription préalable .
mairie Velleclaire 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr
