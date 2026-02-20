Randonnée Ail des ours au départ de Velleclaire Velleclaire

Randonnée Ail des ours au départ de Velleclaire

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Partez pour une randonnée de 7 km à la découverte de l’ail des ours !

Séverine vous guidera à partir de 14h, depuis la place de la mairie de Velleclaire, pour un départ à l’orée du bois. Au programme cueillette et goûter spécial plantes sauvages. Inscription préalable .

mairie Velleclaire 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

