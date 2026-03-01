Randonnée animée en forêt domaniale de Steinbach Obersteinbach
Randonnée animée en forêt domaniale de Steinbach
Obersteinbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 12:30:00
Date(s) :
2026-03-28
[JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS] Profitez d’une randonnée animée au côté d’un forestier pour découvrir la forêt Domaniale de Steinbach ainsi que le métier de garde forestier !
À l'occasion de la Journée Internationale des Forêts, profitez d'une randonnée animée au côté d'un forestier pour découvrir la forêt Domaniale de Steinbach ainsi que le métier de garde forestier !
Obersteinbach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 27 71 42 25 luc.kochert@onf.fr
English :
[INTERNATIONAL FORESTRY DAY] Join a forester on an animated walk to discover the Steinbach Domanial Forest and the job of a forest ranger!
