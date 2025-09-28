Randonnée annuelle de l’association « Renan, une étoile qui sait rire » Cohade

Randonnée annuelle de l’association « Renan, une Etoile qui sait rire ». Bénéfices au profit de l’association « Petits Princes ».

Repas animé sur inscription

Cohade 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes renanletoilequisaitrire@orange.fr

English :

Renan, une Etoile qui sait rire » association’s annual walk. Proceeds to benefit the « Petits Princes » association.

Animated meal on registration

German :

Jährliche Wanderung des Vereins « Renan, une Etoile qui sait rire » (Renan, ein Stern, der lachen kann). Erlös zugunsten des Vereins « Petits Princes ».

Animiertes Essen auf Anmeldung

Italiano :

Passeggiata annuale dell’associazione « Renan, une Etoile qui sait rire ». Il ricavato va a favore dell’associazione « Petits Princes ».

Pasto animato al momento dell’iscrizione

Espanol :

Marcha anual de la asociación « Renan, une Etoile qui sait rire ». Recaudación en beneficio de la asociación « Petits Princes ».

Comida animada en el momento de la inscripción

