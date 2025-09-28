Randonnée annuelle de l’association « Renan, une étoile qui sait rire » Cohade
Randonnée annuelle de l’association « Renan, une étoile qui sait rire » Cohade dimanche 28 septembre 2025.
Randonnée annuelle de l’association « Renan, une étoile qui sait rire »
Cohade Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Randonnée annuelle de l’association « Renan, une Etoile qui sait rire ». Bénéfices au profit de l’association « Petits Princes ».
Repas animé sur inscription
.
Cohade 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes renanletoilequisaitrire@orange.fr
English :
Renan, une Etoile qui sait rire » association’s annual walk. Proceeds to benefit the « Petits Princes » association.
Animated meal on registration
German :
Jährliche Wanderung des Vereins « Renan, une Etoile qui sait rire » (Renan, ein Stern, der lachen kann). Erlös zugunsten des Vereins « Petits Princes ».
Animiertes Essen auf Anmeldung
Italiano :
Passeggiata annuale dell’associazione « Renan, une Etoile qui sait rire ». Il ricavato va a favore dell’associazione « Petits Princes ».
Pasto animato al momento dell’iscrizione
Espanol :
Marcha anual de la asociación « Renan, une Etoile qui sait rire ». Recaudación en beneficio de la asociación « Petits Princes ».
Comida animada en el momento de la inscripción
L’événement Randonnée annuelle de l’association « Renan, une étoile qui sait rire » Cohade a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne