Randonnée annuelle des melons de Saint Bouize Saint-Bouize

Randonnée annuelle des melons de Saint Bouize Saint-Bouize dimanche 7 septembre 2025.

Randonnée annuelle des melons de Saint Bouize

Chemin du Champ de Foire Saint-Bouize Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-09-07 09:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Rejoignez l’incontournable randonnée annuelle !

3 parcours au choix

7, 14 ou 21 km

Départ de 7h à 9h

Déjeuner à l’Escale, réservez vite votre repas au 02 48 79 90 98 ! .

Chemin du Champ de Foire Saint-Bouize 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 90 98 nflachet@flachet-avocats.com

English :

Join us for this year’s not-to-be-missed ride!

3 routes to choose from:

7, 14 or 21 km

Departure from 7 a.m. to 9 a.m

Lunch at l’Escale, reserve your meal now!

German :

Schließen Sie sich der unumgänglichen jährlichen Wanderung an!

3 Strecken zur Auswahl:

7, 14 oder 21 km

Abfahrt von 7h bis 9h

Mittagessen im L’Escale, reservieren Sie schnell Ihr Essen!

Italiano :

Unisciti a noi per l’imperdibile corsa di quest’anno!

3 percorsi tra cui scegliere:

7, 14 o 21 km

Partenza dalle 7 alle 9

Pranzo all’Escale prenotate subito il vostro pasto!

Espanol :

Acompáñenos en la carrera que no se puede perder este año

3 recorridos a elegir:

7, 14 o 21 km

Salidas de 7h a 9h

Almuerzo en l’Escale ¡reserve ya su comida!

