Randonnée annuelle des melons de Saint Bouize Saint-Bouize
Randonnée annuelle des melons de Saint Bouize Saint-Bouize dimanche 7 septembre 2025.
Randonnée annuelle des melons de Saint Bouize
Chemin du Champ de Foire Saint-Bouize Cher
Début : 2025-09-07 07:00:00
fin : 2025-09-07 09:00:00
2025-09-07
Rejoignez l’incontournable randonnée annuelle !
3 parcours au choix
7, 14 ou 21 km
Départ de 7h à 9h
Déjeuner à l’Escale, réservez vite votre repas !
02 48 79 90 98
Chemin du Champ de Foire Saint-Bouize 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 90 98 nflachet@flachet-avocats.com
English :
Join us for this year’s not-to-be-missed ride!
3 routes to choose from:
7, 14 or 21 km
Departure from 7 a.m. to 9 a.m
Lunch at l’Escale, reserve your meal now!
German :
Schließen Sie sich der unumgänglichen jährlichen Wanderung an!
3 Strecken zur Auswahl:
7, 14 oder 21 km
Abfahrt von 7h bis 9h
Mittagessen im L’Escale, reservieren Sie schnell Ihr Essen!
Italiano :
Unisciti a noi per l’imperdibile corsa di quest’anno!
3 percorsi tra cui scegliere:
7, 14 o 21 km
Partenza dalle 7 alle 9
Pranzo all’Escale prenotate subito il vostro pasto!
Espanol :
Acompáñenos en la carrera que no se puede perder este año
3 recorridos a elegir:
7, 14 o 21 km
Salidas de 7h a 9h
Almuerzo en l’Escale ¡reserve ya su comida!
