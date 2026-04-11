Randonnée Annuelle GV UNVERRE Unverre
Randonnée Annuelle GV UNVERRE Unverre samedi 11 avril 2026.
Unverre
Randonnée Annuelle GV UNVERRE
Salle des fêtes d’Unverre Unverre Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 13:45:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Randonnée Annuelle d’Unverre
Rendez-vous à 13h45, à la salle des fêtes d’Unverre pour un départ à 14h.
Une collation et une bouteille d’eau vous seront offertes à l’inscription. Ainsi qu’un verre de l’amitié au retour.
Trois parcours fléchés vous seront proposés
Vert 6km
Rouge 10km
Bleu 14 km
A chacun son allure, les trois parcours seront fermés par un serre-file de l’association. .
Salle des fêtes d’Unverre Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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Randonnée Annuelle d’Unverre
L’événement Randonnée Annuelle GV UNVERRE Unverre a été mis à jour le 2026-04-08 par OT GRAND CHATEAUDUN