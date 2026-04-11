Unverre

Randonnée Annuelle GV UNVERRE

Salle des fêtes d’Unverre Unverre Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:45:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Randonnée Annuelle d’Unverre

Rendez-vous à 13h45, à la salle des fêtes d’Unverre pour un départ à 14h.

Une collation et une bouteille d’eau vous seront offertes à l’inscription. Ainsi qu’un verre de l’amitié au retour.

Trois parcours fléchés vous seront proposés

Vert 6km

Rouge 10km

Bleu 14 km

A chacun son allure, les trois parcours seront fermés par un serre-file de l’association. .

Salle des fêtes d’Unverre Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Randonnée Annuelle d’Unverre

L’événement Randonnée Annuelle GV UNVERRE Unverre a été mis à jour le 2026-04-08 par OT GRAND CHATEAUDUN