Informations pratiques

Lubilhac

Randonnée APE Saint-Beauzire

Salle des fêtes Lubilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Randonnée VTT et pédestre organisée par l’APE Saint-Beauzire, avec plusieurs parcours adaptés à différents niveaux. Participation libre.

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Salle des fêtes Lubilhac 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 80 42 mairie.stbeauzire@laposte.net

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English :

Mountain biking and hiking event organized by the Saint-Beauzire Parents’ Association, featuring several trails suited to different skill levels. Free to participate.

L’événement Randonnée APE Saint-Beauzire Lubilhac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne