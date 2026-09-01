Randonnée APE Saint-Beauzire Lubilhac
dimanche 20 septembre 2026 · Lubilhac
Informations pratiques
Lubilhac
Randonnée APE Saint-Beauzire
Salle des fêtes Lubilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Randonnée VTT et pédestre organisée par l’APE Saint-Beauzire, avec plusieurs parcours adaptés à différents niveaux. Participation libre.
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Salle des fêtes Lubilhac 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 80 42 mairie.stbeauzire@laposte.net
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English :
Mountain biking and hiking event organized by the Saint-Beauzire Parents’ Association, featuring several trails suited to different skill levels. Free to participate.
L’événement Randonnée APE Saint-Beauzire Lubilhac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne