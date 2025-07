Randonnée apéritif corrézien et coucher de soleil Treignac

Rando pédestre accompagnée par un éducateur sportif autour du Massif des Monédières table d’orientation du Suc au May (908 m) et cirque de Freysselines.

Observation du coucher de soleil au sommet du Suc au May, apéritif terroir (sans alcool), retour de nuit à la lampe frontale (fournie par nos soins).

RDV Place de la République à Treignac à 20h15. Vous suivrez le guide avec votre véhicule personnel jusqu’au point de départ de la rando.

Départ 20h30 au pied du cirque de Freysselines pour un retour aux environs de 22h30/23h00. Horaires variables selon les heures de coucher de soleil.

Rando de 8 km. Dénivelé positif 250 mètres. Marche de 2h A/R.

Bonne condition physique. Prévoir tenue sportive et adaptée à la météo, chaussures de sports fermées et bouteille d’eau.

Possibilité de venir avec son pic-nic sorti du sac.

Chiens autorisés en laisse.

Réservation obligatoire 05 55 98 00 93. .

1 place de la République Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 00 93

