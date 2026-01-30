Randonnée apéro au coeur des champs de lin Beauval-en-Caux

Randonnée apéro au coeur des champs de lin

Dans le cadre de l’organisation de l’évènement Printemps du lin piloté par Seine-Maritime Attractivité, l’Office de Tourisme Terroir de Caux vous propose une randonnée de 8 km à la découverte du lin en immersion dans les champs de lin Bio en compagnie de Gaëtan Delacroix, agriculteur.

Au cours de cette randonnée vous profiterez d’une visite dans les champs afin de comprendre le cycle de culture du lin, ses particularités et les savoir-faire qui l’entourent.

A l’issue de la visite un apéro autour du lin vous sera proposé, sans oublier le jus de pomme et l’apéro du Père François de la Ferme de Bonnetot !

Rdv à l’église de Beauval-en-Caux à 9h00 !

Réservation obligatoire et nombre de participants limité.

Ne manquez pas cette randonnée immersive à la saveur du lin. .

