Guillon-les-Bains

Randonnée apéro

Au Mont de Guillon Guillon-les-Bains Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Vous avez envie de partir en randonnée dans un format convivial et chaleureux ? Suivez les guides de l’USB Montagne sur l’un des plus beau sentier du Doubs Baumois Le Mont de Guillon. L’équipe de l’Office de Tourisme vous retrouve à mi-parcours pour un petit ravitaillement.

Randonnée de 10km.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme du Doubs Baumois. .

Au Mont de Guillon Guillon-les-Bains 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98

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English : Randonnée apéro

L’événement Randonnée apéro Guillon-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS