Randonnée apéro Guillon-les-Bains
Randonnée apéro Guillon-les-Bains mardi 11 août 2026.
Guillon-les-Bains
Randonnée apéro
Au Mont de Guillon Guillon-les-Bains Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Vous avez envie de partir en randonnée dans un format convivial et chaleureux ? Suivez les guides de l’USB Montagne sur l’un des plus beau sentier du Doubs Baumois Le Mont de Guillon. L’équipe de l’Office de Tourisme vous retrouve à mi-parcours pour un petit ravitaillement.
Randonnée de 10km.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme du Doubs Baumois. .
Au Mont de Guillon Guillon-les-Bains 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98
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English : Randonnée apéro
L’événement Randonnée apéro Guillon-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS