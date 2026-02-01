Randonnée aquatique en mer Rue de Porz Ar Vag Plomodiern
Randonnée aquatique en mer Rue de Porz Ar Vag Plomodiern jeudi 19 février 2026.
Randonnée aquatique en mer
Rue de Porz Ar Vag Plage de Porz ar Vag Plomodiern Finistère
Début : 2026-02-19 14:00:00
2026-02-19
Dans le cadre des tickets loisirs (3 tickets loisirs), cette animation sera encadrée par les maitres nageurs des Bassins de l’Aulne. Nous mettrons à disposition des combinaisons et chaussons contre le froid.
A partir de 18 ans et uniquement sur réservation au 06 87 76 76 30. .
Rue de Porz Ar Vag Plage de Porz ar Vag Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 87 76 76 30
