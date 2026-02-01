Randonnée aquatique en mer Rue de Porz Ar Vag Plomodiern

Randonnée aquatique en mer

Rue de Porz Ar Vag Plage de Porz ar Vag Plomodiern Finistère

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Dans le cadre des tickets loisirs (3 tickets loisirs), cette animation sera encadrée par les maitres nageurs des Bassins de l’Aulne. Nous mettrons à disposition des combinaisons et chaussons contre le froid.

A partir de 18 ans et uniquement sur réservation au 06 87 76 76 30. .

Rue de Porz Ar Vag Plage de Porz ar Vag Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 87 76 76 30

