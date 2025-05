RANDONNÉE – Arfons, 24 mai 2025 08:45, Arfons.

Tarn

RANDONNÉE Rue de la Mairie Arfons Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 08:45:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Venez admirer les richesses de la biodiversité !

Découvrons les sources du Canal du Midi sur la pointe occidentale de la Montagne Noire, entre Sorèze et Arfons. Profitez de la richesse de la biodiversité, de la faune et de la flore de ce territoire. Au cours d’une randonnée commentée alternant plateaux humides, sources, plan d’eau et replis de la forêt, arpentons ensemble ces paysages pour comprendre où et comment naissent les rigoles qui depuis 360 ans collectent les eaux de la Montagne Noire pour alimenter le célèbre canal des deux mers. Prêt pour l’aventure ? Rejoignez-nous pour une randonnée exceptionnelle, riche en surprises et en découvertes ! RDV à 8h45 parking de l’Abbaye école de Sorèze pour un départ en bus jusqu’à Arfons départ de la randonnée / Retour vers 16h30

/ Pique-nique tiré du sac / Prévoir d’être bien chaussé / Randonnée de 12 km avec dénivelé de 190m.

Inscription obligatoire auprès du CPIE communication@cpie81.fr ou 06 85 99 92 80 .

Rue de la Mairie

Arfons 81110 Tarn Occitanie communication@cpie81.fr

English :

Come and admire the wealth of biodiversity!

German :

Bestaunen Sie den Reichtum der biologischen Vielfalt!

Italiano :

Venite ad ammirare la ricchezza della biodiversità!

Espanol :

Venga a admirar la riqueza de la biodiversidad

L’événement RANDONNÉE Arfons a été mis à jour le 2025-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE