Randonnée Art, patrimoine et architecture Gare de Vénissieux Vénissieux

Randonnée Art, patrimoine et architecture Dimanche 21 septembre, 09h00 Gare de Vénissieux Métropole de Lyon

À partir de 12 ans

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

La Fédération française de randonnée Rhône et Métropole de Lyon, en partenariat avec la Ville de Vénissieux, le Centre d’art Madeleine Lambert, l’association Viniciacum et le Service de l’Inventaire et du Patrimoine Culturel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, vous propose une randonnée de 9km à la découverte des richesses culturelles, artistiques, architecturales et patrimoniales de Vénissieux.

Départ à 9h de la station de métro Gare de Vénissieux, boulevard Ambroise Croizat

Arrivée à 12h sur le plateau des Minguettes, retour par le Tram T4

Gare de Vénissieux Boulevard Ambroise Croizat 69200Vénissieux Vénissieux 69200 Les Minguettes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Gare SNCF et métro D Métro D

Tram T4

Fédération française de randonnée Rhône