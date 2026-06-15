Saint-Magne

Randonnée Artistique GODASSE RETOUR EN BIBÉDIE CIE DU GRENIER AU JARDIN

Saint-Magne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 20:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

On vous donne rendez-vous pour une éco randonnée à sensations!

Ras le bol d’être spectateurs du chaos écologique ?

Envie de prendre votre éco destin en main et d’arpenter les délirantes vallées de l’apocalypse?

Vous êtes au bon endroit !

Godasse, Retour en Bipédie c’est la happy end comme si vous y étiez, le monde d’après revisité.

1h30 d’immersion au cœur des cataclysmes, un éco-trip à sensations, le grand huit climatique! Alors accrochez-vous à votre k-way, lacez vos godasses et venez vous frotter aux tumultes du biotope. Comédie catastrophe déambulatoire accessible aux bipèdes en âge de marcher.

Réservation obligatoire, Spectacle de rue , Création automne 2026

Gratuit .

Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Randonnée Artistique GODASSE RETOUR EN BIBÉDIE CIE DU GRENIER AU JARDIN

L’événement Randonnée Artistique GODASSE RETOUR EN BIBÉDIE CIE DU GRENIER AU JARDIN Saint-Magne a été mis à jour le 2026-06-15 par PNR Landes de Gascogne