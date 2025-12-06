Randonnée Asfeld Asfeld
Mairie Asfeld Ardennes
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Rendez-vous 13h30 sur le place
.
Mairie Asfeld 08190 Ardennes Grand Est +33 6 33 08 67 87
English :
Meet at 1:30 p.m. on the square
German :
Treffpunkt 13.30 Uhr auf dem Platz
Italiano :
Appuntamento alle 13.30 in piazza
Espanol :
Encuentro a las 13.30 en la plaza
L’événement Randonnée Asfeld Asfeld a été mis à jour le 2025-08-18 par Ardennes Tourisme