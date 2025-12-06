Randonnée Asfeld Asfeld

Randonnée Asfeld Asfeld samedi 6 décembre 2025.

Randonnée Asfeld

Mairie Asfeld Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Rendez-vous 13h30 sur le place

.

Mairie Asfeld 08190 Ardennes Grand Est +33 6 33 08 67 87

English :

Meet at 1:30 p.m. on the square

German :

Treffpunkt 13.30 Uhr auf dem Platz

Italiano :

Appuntamento alle 13.30 in piazza

Espanol :

Encuentro a las 13.30 en la plaza

L’événement Randonnée Asfeld Asfeld a été mis à jour le 2025-08-18 par Ardennes Tourisme