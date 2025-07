RANDONNEE ASSOCIATION LOUS RANDOUNNAÏRES SOREZE Sorèze

Début : 2025-07-28 18:30:00

fin : 2025-07-28 21:30:00

2025-07-28

Venez découvrir l’Oppidum de Berniquaut au soleil couchant !

Randonnée au soleil couchant jusqu’à l’Oppidum de Berniquaut le lundi 28 juillet de 18h30 à 21h30 / Découvrez Sorèze et Durfort vus d’en haut. Montez jusqu’à l’Oppidum de Berniquaut au soleil couchant et pique-niquez au sommet en toute convivialité. / Prévoir une tenue sportive adaptée (baskets, casquette), une bouteille d’eau et collation, pique-nique, lampe / 2€ et gratuité pour les enfants de moins de 12 ans / Départ sur le parking-aire de Stationnement de Berniquaut de Sorèze (circuit en aller retour) / Nombres de personnes 5 minimum et 20 personnes maximum. .

AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT Sorèze 81540 Tarn Occitanie michel.bayo@wanadoo.fr

