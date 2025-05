Randonnée âttelée, bâtée et montée – Lignières, 8 juin 2025 07:00, Lignières.

Préambule à la foire aux ânes du lendemain, une randonnée aux côtés des ânes sur une journée.

Environ 28 km de randonnée dans les chemins berrichons depuis le stade de Lignières avec une pause déjeuner au Château du Plaix à St Hilaire en Lignières. .

Rue Maurice Nardet

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 30 15 03 fanmimercar@orange.fr

English :

As a prelude to the next day’s donkey fair, a one-day hike alongside the donkeys.

German :

Vorspiel zur Eselsmesse am nächsten Tag, eine eintägige Wanderung an der Seite der Esel.

Italiano :

Come preludio alla fiera degli asini del giorno successivo, una passeggiata di un giorno a fianco degli asini.

Espanol :

Como preludio a la feria del burro del día siguiente, un paseo de un día junto a los burros.

