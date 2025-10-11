Randonnée au Bois Joli avec Saint-Lunaire en marche Pleurtuit

Parking du Pont Es Omnès Pleurtuit

Tarif : – –

Début : 2025-10-11 13:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Randonnée au Bois Joli, à Pleurtuit.

Rendez-vous au parking du pont Es Omnes à Pleurtuit à 13h45

Départ randonnée 14h

Parcours 7 km

Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée .

Parking du Pont Es Omnès Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 17 28 48

