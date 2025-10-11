Randonnée au Bois Joli avec Saint-Lunaire en marche Pleurtuit
Randonnée au Bois Joli avec Saint-Lunaire en marche Pleurtuit samedi 11 octobre 2025.
Randonnée au Bois Joli avec Saint-Lunaire en marche
Parking du Pont Es Omnès Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-11 13:30:00
Randonnée au Bois Joli, à Pleurtuit.
Rendez-vous au parking du pont Es Omnes à Pleurtuit à 13h45
Départ randonnée 14h
Parcours 7 km
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée .
Parking du Pont Es Omnès Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 17 28 48
