Neuville-sur-Margival

Randonnée au camp de Margival

11 Rue Du Camp Neuville-sur-Margival Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24 15:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Rejoignez nous pour notre randonnée annuelle sur l’ancien camp militaire de Margival.

Une randonnée avec des postes de reconstitution militaire tous les kilomètres, un jeu de piste intégré, un poste ravitaillement et un gros lot à gagner! Parcours de 8km. Départ libre à partie de 9h30. Buvette et restauration sur place.

Rejoignez nous pour notre randonnée annuelle sur l’ancien camp militaire de Margival.

Une randonnée avec des postes de reconstitution militaire tous les kilomètres, un jeu de piste intégré, un poste ravitaillement et un gros lot à gagner! Parcours de 8km. Départ libre à partie de 9h30. Buvette et restauration sur place. .

11 Rue Du Camp Neuville-sur-Margival 02880 Aisne Hauts-de-France +33 7 67 83 00 04

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English :

Join us for our annual hike around the former Margival military camp.

A hike with military re-enactment stations every kilometer, an integrated treasure hunt, a refreshment station and a grand prize to be won! 8km route. Free departure from 9:30 am. Refreshments and catering on site.

L’événement Randonnée au camp de Margival Neuville-sur-Margival a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois