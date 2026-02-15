Randonnée au clair de lune à Autoreille Autoreille
Autoreille Haute-Saône
Tarif : – – 3 EUR
Début : 2026-02-27
Bien vivre à Autoreille vous propose une randonnée au clair de lune avec un départ groupé à 19h à la salle polyvalente d’Autoreille. Un parcours d’envirron 8km. Inscriptions avant le 18 février, prévoir une lampe, de bonnes chaussures et sa bonne humeur ! Collation à l’arrivée .
Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 19 72 53
