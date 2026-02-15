Randonnée au clair de lune à Autoreille

Autoreille Haute-Saône

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Bien vivre à Autoreille vous propose une randonnée au clair de lune avec un départ groupé à 19h à la salle polyvalente d’Autoreille. Un parcours d’envirron 8km. Inscriptions avant le 18 février, prévoir une lampe, de bonnes chaussures et sa bonne humeur ! Collation à l’arrivée .

Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 19 72 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée au clair de lune à Autoreille

L’événement Randonnée au clair de lune à Autoreille Autoreille a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY