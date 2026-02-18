Randonnée au clair de lune Martizay
Randonnée au clair de lune Martizay vendredi 27 mars 2026.
Randonnée au clair de lune
Place du champ de Foire Martizay Indre
Tarif : 6 EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27 19:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Randonnée pédestre commentée de 6 km.
Téléthon Martizay propose une randonnée pédestre d’environ 6 à 7 km, parcours animé. Les lieux rencontrés vous raconteront leur petite histoire. Collation à l’arrivée. 6 .
Place du champ de Foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire lefoll@msn.com
English :
6km guided walk.
