Randonnée au clair de lune

Place du champ de Foire Martizay Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Randonnée pédestre commentée de 6 km.

Téléthon Martizay propose une randonnée pédestre d’environ 6 à 7 km, parcours animé. Les lieux rencontrés vous raconteront leur petite histoire. Collation à l’arrivée. 6 .

Place du champ de Foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire lefoll@msn.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

6km guided walk.

L’événement Randonnée au clair de lune Martizay a été mis à jour le 2026-02-18 par Destination Brenne