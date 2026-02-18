Randonnée au clair de lune Martizay

Randonnée au clair de lune Martizay vendredi 27 mars 2026.

Place du champ de Foire Martizay Indre

Début : Vendredi 2026-03-27 19:30:00
Randonnée pédestre commentée de 6 km.
Téléthon Martizay propose une randonnée pédestre d’environ 6 à 7 km, parcours animé. Les lieux rencontrés vous raconteront leur petite histoire. Collation à l’arrivée. 6  .

Place du champ de Foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire

English :

6km guided walk.

