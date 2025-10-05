Randonnée au cœur des marais Terre de Sel Guérande

Randonnée au cœur des marais Terre de Sel Guérande dimanche 5 octobre 2025.

Randonnée au cœur des marais

Terre de Sel Pradel Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-12 12:00:00

2025-10-05 2025-10-12

Marche dynamique au cœur des marais salants. Grand calme matinal dans une nature exceptionnelle. Un grand bol d’air iodé.

Réservé aux bons marcheurs et aux enfants de plus de 12 ans.

N’oubliez pas !

Pour toutes les vistes, chaussures de marche et tenue adaptée à la météo :

– bottes pour l’hiver

– chapeau, crème solaire et eau pour l’été .

Terre de Sel Pradel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 08 80

