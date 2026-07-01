Randonnée au coucher du soleil à Soiartza Impasse du Fronton Plaza Orsanco

Informations pratiques

Orsanco

Randonnée au coucher du soleil à Soiartza

Impasse du Fronton Plaza Fronton Orsanco Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Depuis le fronton d’Orsanco vers la chapelle de Soiartza, accompagnez les derniers rayons du soleil sur l’horizon, la fraîcheur du crépuscule apparaît. L’œil s’adapte à l’obscurité, la marche devient féline et les sens s’éveillent avec la douceur de la nuit. Avec un casse-croute paysan de produits locaux.

Randonnée de niveau facile, durée 3-4h , dénivelé +150 m. Age minimum 6 ans. Avoir une condition physique minimale pour marcher en montagne. Equipement à prévoir Sac à dos, eau, vêtements de sport, chaussures dotées d’une semelle crantée (chaussures de sport), coupe-vent, vêtement de pluie et protections contre le soleil, chapeau.

Pour savourer ce moment en profitant du paysage, le guide accompagnateur vous proposera pique-nique paysan à base de produits locaux. .

Impasse du Fronton Plaza Fronton Orsanco 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 37 05 77 mendigaiak@gmail.com

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English : Randonnée au coucher du soleil à Soiartza

L’événement Randonnée au coucher du soleil à Soiartza Orsanco a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque