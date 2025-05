Randonnée au coucher du soleil et grillades sur Hautacam – Hautacam Beaucens, 9 juillet 2025 18:00, Beaucens.

Hautes-Pyrénées

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 18:00:00

fin : 2025-07-09 00:00:00

Date(s) :

2025-07-09

Petite randonnée au crépuscule sur les crêtes du Hautacam pour assister au coucher de soleil et laisser la nuit s’installer avant de rejoindre une cabane d’estive et lancer le feu pour les grillades.

Après le festin, la descente se fera avec les flambeaux à la nuit tombée pour goûter la nuit et toucher les étoiles. Votre accompagnateur vous racontera le soleil et les astres de notre galaxie en fonction du ciel. Marcher sous les étoiles a une autre saveur l’ambiance est radicalement différente, l’émotion est palpable.

-Sortie accessible à partir de 10 ans.

-Réservation obligatoire.

-Sortie encadrée et animée par le Bureau montagne Caminando. .

Hautacam HAUTACAM

Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 54 54 62 61 contact@caminando-pyrenees.com

English :

A short hike at dusk over the Hautacam ridges to watch the sun set and let the night settle in, before heading off to a mountain hut to light a fire for a barbecue.

After the feast, the descent is made with torches as night falls, to taste the night and touch the stars. Your guide will tell you all about the sun and the stars of our galaxy, according to the sky. Walking under the stars has another flavour: the atmosphere is radically different, and the emotion is palpable.

German :

Kleine Wanderung in der Abenddämmerung auf den Bergrücken des Hautacam, um den Sonnenuntergang zu erleben und die Nacht hereinbrechen zu lassen, bevor Sie eine Sommerhütte erreichen und das Feuer für die Grillspezialitäten entfachen.

Nach dem Festmahl geht es bei Einbruch der Dunkelheit mit Fackeln hinunter, um die Nacht zu schmecken und die Sterne zu berühren. Ihr Begleiter wird Ihnen anhand des Himmels von der Sonne und den Gestirnen unserer Galaxie erzählen. Unter den Sternen zu wandern hat einen anderen Geschmack: Die Stimmung ist radikal anders, die Emotionen sind greifbar.

Italiano :

Una breve escursione al crepuscolo lungo le creste dell’Hautacam per osservare il tramonto e lasciare che la notte si stabilizzi, prima di raggiungere un rifugio per accendere il fuoco per un barbecue.

Dopo il banchetto, la discesa avverrà con le torce al calar del sole per assaporare la notte e toccare le stelle. La guida vi racconterà tutto sul sole e sulle stelle della nostra galassia viste dal cielo. Camminare sotto le stelle ha un altro sapore: l’atmosfera è radicalmente diversa e l’emozione è palpabile.

Espanol :

Una corta caminata al atardecer por las crestas de Hautacam para contemplar la puesta de sol y dejar que la noche se instale, antes de dirigirse a un refugio de montaña para encender un fuego para una barbacoa.

Tras el festín, al anochecer se descenderá con antorchas para saborear la noche y tocar las estrellas. Su guía le contará todo sobre el Sol y las estrellas de nuestra galaxia vistas desde el cielo. Caminar bajo las estrellas tiene otro sabor: el ambiente es radicalmente distinto y la emoción, palpable.

