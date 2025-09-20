Randonnée au fil de l’eau dans le Valgaudemar Moulin de Villar Loubière Villar-Loubière
Randonnée au fil de l’eau dans le Valgaudemar Moulin de Villar Loubière Villar-Loubière samedi 20 septembre 2025.
Randonnée au fil de l’eau dans le Valgaudemar Samedi 20 septembre, 14h00 Moulin de Villar Loubière Hautes-Alpes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Randonnée au fil de l’eau au départ de Villar-Loubière, pour découvrir les différentes utilisations de l’eau dans le paysage local. Suivi de la visite du Moulin de Villard Loubière.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une randonnée avec un accompagnateur en montagne dans le Valgaudemar.
Moulin de Villar Loubière 05800 Villar-Loubière Villar-Loubière 05800 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Moulin hydraulique à roues horrizontales
Randonnée au fil de l’eau au départ de Villar-Loubière, pour découvrir les différentes utilisations de l’eau dans le paysage local. Suivi de la visite du Moulin de Villard Loubière.
M.Arzur-cccv