Randonnée au fil de l’eau dans le Valgaudemar Moulin de Villar Loubière Villar-Loubière

Randonnée au fil de l’eau dans le Valgaudemar Samedi 20 septembre, 14h00 Moulin de Villar Loubière Hautes-Alpes

Randonnée au fil de l’eau au départ de Villar-Loubière, pour découvrir les différentes utilisations de l’eau dans le paysage local. Suivi de la visite du Moulin de Villard Loubière.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une randonnée avec un accompagnateur en montagne dans le Valgaudemar.

Moulin de Villar Loubière 05800 Villar-Loubière Villar-Loubière 05800 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Moulin hydraulique à roues horrizontales

