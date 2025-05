Randonnée au lever de soleil sur le Luberon – Auribeau, 17 mai 2025 04:45, Auribeau.

Vaucluse

Randonnée au lever de soleil sur le Luberon Auribeau Vaucluse

Tarif : 25

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 04:45:00

fin : 2025-05-17 10:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Rejoignez nous pour une randonnée magique au lever du soleil sur le Luberon!

Vous serez accompagnés par Corinne, accompagnatrice en montagne, et Sylvie, naturopathe.

25 EUR.

Auribeau 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 65 25 31 83 corinneluberon@hotmail.com

English :

Join us for a magical sunrise hike over the Luberon!

You’ll be accompanied by mountain guide Corinne and naturopath Sylvie.

German :

Begleiten Sie uns auf einer magischen Wanderung zum Sonnenaufgang über dem Luberon!

Sie werden von Corinne, einer Bergführerin, und Sylvie, einer Naturheilpraktikerin, begleitet.

Italiano :

Unitevi a noi per una magica escursione all’alba sul Luberon!

Sarete accompagnati da Corinne, guida alpina, e Sylvie, naturopata.

Espanol :

Acompáñenos en una mágica excursión al amanecer por el Luberon

Te acompañarán Corinne, guía de montaña, y Sylvie, naturópata.

L’événement Randonnée au lever de soleil sur le Luberon Auribeau a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon