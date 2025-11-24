Randonnée au Minihic-sur-Rance avec Saint-Lunaire en marche Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance

Randonnée au Minihic-sur-Rance avec Saint-Lunaire en marche Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance lundi 24 novembre 2025.

Randonnée au Minihic-sur-Rance avec Saint-Lunaire en marche

Place Thomas Bourcin Parking de la Salle des Fêtes Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24 14:00:00
fin : 2025-11-24

Date(s) :
2025-11-24

Circuit de La Landriais Parcours 8 km
Rendez-vous parking de la salle des fêtes, rue Thomas Boursin au Minihic à 13h45
Départ randonnée 14h

Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée   .

Place Thomas Bourcin Parking de la Salle des Fêtes Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 17 28 48 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée au Minihic-sur-Rance avec Saint-Lunaire en marche Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2025-08-26 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme