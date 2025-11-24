Randonnée au Minihic-sur-Rance avec Saint-Lunaire en marche Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance
Place Thomas Bourcin Parking de la Salle des Fêtes Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-24 14:00:00
fin : 2025-11-24
2025-11-24
Circuit de La Landriais Parcours 8 km
Rendez-vous parking de la salle des fêtes, rue Thomas Boursin au Minihic à 13h45
Départ randonnée 14h
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée .
Place Thomas Bourcin Parking de la Salle des Fêtes Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 17 28 48
