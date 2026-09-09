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AGENDA · Le Minihic-sur-Rance

Randonnée au Minihic-sur-Rance – Les randonneurs de la baie de Lancieux Le Minihic-sur-Rance

mercredi 16 décembre 2026 · Le Minihic-sur-Rance

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Parking du cimetière
Ville
35870 Le Minihic-sur-Rance
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Le Minihic-sur-Rance

Randonnée au Minihic-sur-Rance – Les randonneurs de la baie de Lancieux

Parking du cimetière Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 14:00:00
fin : 2026-12-16

Date(s) :
2026-12-16

Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée au Minihic-sur-Rance.
Circuit de 9 à 12 km.

Tarif 2.50€ pour les non adhérents.   .

Parking du cimetière Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 86 34 91 

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English :

L’événement Randonnée au Minihic-sur-Rance – Les randonneurs de la baie de Lancieux Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-09-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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