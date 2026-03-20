RANDONNÉE AU PIED DES GORGES D’HÉRIC

Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

. Découverte géologique et historique du Caroux et de la Montagne Noire, suivie d’un apéritif de produits locaux. Parcours de 10 km au pied des Gorges d’Héric, entre chênes, châtaigneraies et anciennes voies de communication Participation demandée, inscription obligatoire.

Cette randonnée guidée propose une immersion au cœur du Parc naturel régional du Haut‑Languedoc, au pied des Gorges d’Héric et du massif du Caroux. Le parcours emprunte d’anciennes voies de communication, témoins de la circulation des hommes depuis des millénaires. À travers les chênes verts et les châtaigneraies séculaires, l’accompagnatrice dévoile l’histoire des premiers habitants, les usages anciens du territoire et les traces laissées par les activités humaines.

La randonnée permet également de comprendre le socle géologique de la Montagne Noire et du Caroux, classé Géoparc mondial UNESCO, grâce à une lecture de paysage accessible et passionnante.

Le parcours, en grande partie ombragé, s’étend sur 10 km pour 300 m de dénivelé, et convient aux marcheurs habitués. La sortie se conclut par un apéritif composé de produits locaux, moment convivial pour échanger et profiter du cadre naturel.

Inscription obligatoire auprès de Laure, avec participation demandée (montant communiqué lors de l’inscription). .

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 6 89 78 71 02

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English :

. Discover the geology and history of Caroux and the Montagne Noire, followed by an aperitif featuring local produce. 10 km route at the foot of the Gorges d?Héric, between oaks, chestnut groves and ancient communication routes. Participation required, registration compulsory.

L’événement RANDONNÉE AU PIED DES GORGES D’HÉRIC Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC