RANDONNÉE AU PONT DU TARN

Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Les amis du Trenze organise une randonnée au Pont du Tarn le mercredi 23 juillet.

Rdv à 8h à la Maison du temps libre !

Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 05

English :

Les amis du Trenze are organizing a hike to Pont du Tarn on Wednesday, July 23.

Meet at 8am at the Maison du temps libre!

German :

Die Freunde des Trenze organisieren am Mittwoch, den 23. Juli, eine Wanderung zur Pont du Tarn.

Treffpunkt ist um 8 Uhr am Maison du temps libre!

Italiano :

Les amis du Trenze organizzano una passeggiata a Pont du Tarn mercoledì 23 luglio.

Ritrovo alle 8 alla Maison du temps libre!

Espanol :

Les amis du Trenze organizan un paseo hasta Pont du Tarn el miércoles 23 de julio.

Punto de encuentro a las 8h en la Maison du temps libre

