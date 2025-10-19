Randonnée au profit d’Octobre Rose Chalais

Randonnée au profit d’Octobre Rose Chalais dimanche 19 octobre 2025.

Randonnée au profit d’Octobre Rose

Place du champ de foire (maison de santé) Chalais Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19



2025-10-19

Venez marcher ou courir pour soutenir l’action Octobre Rose qui agit pour la prévention du cancer du sein.

A Chalais, deux parcours seront proposé 6 et 8 km.

100% des bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer du sein.

Place du champ de foire (maison de santé) Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine amicale-laique-de-chalais@orange.fr

English : Randonnée au profit d’Octobre Rose

Come walk or run to support Pink October, which works to prevent breast cancer.

In Chalais, there will be two routes to choose from: 6 and 8 km.

100% of the proceeds will be donated to the breast cancer league.

German : Randonnée au profit d’Octobre Rose

Gehen Sie spazieren oder laufen Sie, um die Aktion Rosa Oktober zu unterstützen, die sich für die Prävention von Brustkrebs einsetzt.

In Chalais werden zwei Strecken angeboten: 6 und 8 km.

der Erlös geht zu 100 % an die Liga gegen Brustkrebs.

Italiano : Randonnée au profit d’Octobre Rose

Venite a camminare o a correre per sostenere la campagna Ottobre Rosa per la prevenzione del cancro al seno.

A Chalais, ci saranno due percorsi: 6 e 8 km.

il 100% del ricavato sarà devoluto alla Lega contro il cancro al seno.

Espanol : Randonnée au profit d’Octobre Rose

Venga a caminar o a correr para apoyar la campaña Octubre Rosa de prevención del cáncer de mama.

En Chalais habrá dos recorridos: 6 y 8 km.

el 100% de los beneficios se donará a la Liga contra el Cáncer de Mama.

L’événement Randonnée au profit d’Octobre Rose Chalais a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme du Sud Charente